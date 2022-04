Com 10 inquéritos por furto, especialista em arrombar igrejas e escolas é preso

Na manhã desta terça-feira, 5, a Polícia Civil de Capixaba prendeu um homem de 51 anos por suspeita de estuprar duas sobrinhas. A prisão do investigado se deu por força de mandado de prisão cumprido em uma residência localizada no bairro Paraíso, onde residia com as sobrinhas e mais seis pessoas.

Os abusos se deram desde que as duas tinham 11 anos. Hoje, as duas vítimas têm 18 anos e 14 anos. De acordo com a investigação, para obtenção do ato o suspeito fazia ameaças e por diversas vezes as agredia fisicamente impondo medo e terror em ambas.

As vítimas foram encaminhadas à Delegacia Geral do município para prestar depoimento e, em seguida, ao atendimento médico e psicológico. O preso também foi conduzido à delegacia e colocado à disposição da justiça.

Com informações da assessoria da Polícia Civil.