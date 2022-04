Edvaldo Magalhães rechaça CPI contra Gladson na Aleac

A oposição não proporá nenhuma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) como pretendem alguns. A posição é do líder do PCdoB na Assembleia Legislativa, deputado Edvaldo Magalhães. “Não cairemos nesse jogo. O centro das investigações da operação Ptolomeu está com o STJ e acredito que terá desdobramentos”, assegurou.

Magalhães afirmou que tem alguém da oposição falando em nome da oposição sem combinar com a oposição. “Fazer uma CPI agora é prestar um serviço ao governo e sua base parlamentar. Estão doidos para virar a página dos servidores públicos, poço profundo de desgaste insuperável”, disse.

De acordo com Edvaldo Magalhães, o caráter da oposição deve ser duro, mas consequente. Para ele, o núcleo do debate agora é a questão do servidor público que foram, segundo ele, enganados pelo governador. Portanto, não haverá mudança de foco com nenhuma CPI contra Gladson Cameli.

. Prazo para desincompatibilização e filiação encerrado; resta agora esperar as convenções partidárias.

. Teve gente que se filiou em chapas que aparentemente eram fáceis, mas depois do prazo são dificílimas.

. Fará vítimas, haverá muitos arrependimentos e lamúrias.

. Por falar em CPI, seria um bom momento para deputados da base se valorizarem diante do governador.

. Edvaldo tem razão ao rechaçar a ideia.

. Já aconteceu antes, alguém ganhou e a oposição teve que dançar a valsa de tamanco.

. A partir de agora o uso da máquina pública em favor de qualquer candidato será punida com a cassação do registro da candidatura.

. É mole?!

. A questão é que tem gente que não tá nem aí para Ministério Público Eleitoral ou promotoria eleitoral no interior.

. E quando os poderes são parceiros, as oposições e a democracia pagam um alto preço.

. Então, tá!

. Não adianta reclamar que a política é para desonestos, corruptos, desleais, traidores e mentirosos.

. A política é assim, a virtude e a ética cristã não se encaixam nesse jogo, quem diz que sim comprova exatamente o que está se afirmando.

. Na verdade, o que se pode fazer é aplacar os efeitos colaterais, os danos na alma dos indivíduos.

. Alguém está perguntando aqui quando será liberado o fundão eleitoral?

. Perguntem aos dirigentes partidários.

. Bom dia!