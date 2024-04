Os Simpsons | Produtor se desculpa por matar personagem clássico da série

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Depois de 35 temporadas, o personagem Larry Dalrymple, um dos frequentadores assíduos do Bar do Moe, morreu em Os Simpsons. Apesar de ser um coadjuvante que só teve duas falas durante todo esse tempo, seu falecimento causou comoção entre os fãs do desenho. Percebendo isso, o produtor Tim Long se desculpou com o público, mas disse que estava aliviado ao ver que os espectadores foram afetados pelo momento. Esse, inclusive, era o objetivo de Long e da equipe criativa: chocar o público com uma morte emocionante.

Larry morreu de forma repentina no episódio Vestígios do Dia, dentro do bar que frequentou por tantos anos. Após isso, Moe, Homer, Lenny e Carl decidem repetir uma viagem que fizeram junto com o amigo anos atrás e levar as cinzas dele para jogar no local. Só que o quarteto se envolve em muitas confusões pelo caminho e acaba voltando a Springfield para velar as cinzas enquanto tomam uma cerveja no mesmo local de sempre.

Além dessa odisseia, o episódio também mostra o grupo se questionando se eram bons amigos para Larry, já que não sabiam quase nada sobre ele. A culpa do grupo aumenta quando a mãe dele conta que seu filho costumava chamá-los frequentemente de “melhores amigos”.

Vale lembrar que essa não é a primeira morte de um personagem na série, mas a única que ganhou tanto destaque, tendo um episódio totalmente dedicado a ela. E, apesar de ser algo definitivo, nada impede que os roteiristas tragam Larry de volta à trama como um fantasma ou assombração, assim como fizeram com Maude Flanders, a vizinha da família Simpsons.

A morte anunciada

Apesar de sensibilizar o público, a morte de Larry não foi totalmente inesperada. No dia 18 de abril, o produtor executivo Matt Selman fez uma enquete em sua rede social perguntando quem o público achava que iria morrer no próximo episódio. Embora muitos tenham votado em Larry, isso não fez com que sua morte doesse menos no coração dos fãs da série.

Someone will die in this Sunday's all-new episode of @TheSimpsons! Who will breathe their last?

— Matt Selman (@mattselman) April 18, 2024