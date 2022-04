DECCOR da Polícia Civil ganha reforço de dois delegados

Mais um homicídio foi registrado em Rio Branco na noite deste sábado (2). Adaías da Silva Souza, de 30 anos, que trabalhava em um sucatão localizado na BR-364, foi ferido com cerca de 5 tiros no Ramal Benfica na região do 2° distrito e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA do 2° Distrito).

Segundo informações da polícia, Adaías estava bebendo juntamente com amigos e a esposa em um posto de combustível na estrada do Ramal Bom Jesus, por volta das 22h, quando recebeu uma ligação de um homem pedindo que ele fosse até um lugar no Ramal Benfica.

Adaías, a esposa e o amigo se deslocaram em um carro e ao chegarem no local o homem que não foi identificado pela polícia efetuou cinco tiros que atingiram a vítima na região do peito. Após a ação o criminoso fugiu.

A esposa e o amigo colocaram Adaías no veículo e se deslocaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA do 2° Distrito), mas logo ao dar entrada não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar foi acionada e foi até ao local do crime, fez patrulhamento na região em busca de prender o acusado, porém não obteve êxito.

O corpo foi removido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) até ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).