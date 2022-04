Pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem 2022 começa nesta segunda-feira

Nos dois primeiros meses de 2022, o internamento de mercadorias nacionais na Suframa do Acre cresceu 55% alcançando R$ 444 milhões em comparação ao mesmo período do ano passado.

A Suframa compreende os Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, e registrou montante acumulado de R$ 8,11 bilhões, o que corresponde a um aumento de 14,2% em relação aos valores verificados em igual período do ano passado (R$ 7,11 bilhões). Os dados são do Sistema de Mercadoria Nacional (SIMNAC) da Suframa.

O Estado do Amazonas foi o grande destaque do período, com R$ 5,3 bilhões de mercadorias nacionais internadas entre janeiro e fevereiro de 2022, o que aponta aumento de 18% em relação ao desempenho no mesmo período de 2021 (R$ 4,49 bilhões). Já os Estados de Rondônia e Roraima também apresentaram crescimento, respectivamente, de 4% e 14%, enquanto que o Estado do Amapá foi o único a apresentar queda – esta de 10% – na comparação com o resultado de 2021.

Segundo a Suframa, os dados do SIMNAC também ajudam a evidenciar a importância do internamento de mercadorias nacionais para a atividade econômica do setor de comércio e serviços na área de atuação da Suframa. Este segmento alcançou representatividade superior a 90% nos valores de internamento em quatro dos cinco Estados analisados.

Ainda de acordo com a autarquia, os dados reforçam o bom cenário da atividade econômica em todo o País como reflexo das diversas medidas econômicas e sociais para estimular o consumo através da retomada do poder de compra das famílias brasileiras.