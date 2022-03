Mara não participou do evento do PSD, com Jorge Viana ou o PT

A deputada federal Mara Rocha, recém filiada ao MDB, afirmou que não esteve na festa de filiação do PSD, nem nunca participou de qualquer evento político com a presença do ex-governador Jorge Viana ou de qualquer outro membro do PT. “Os petistas estão com o Gladson Cameli”, ironizou.

Mara Rocha tem perfilado ao lado do presidente Jair Bolsonaro desde a campanha eleitoral de 2018 quando ambos se elegeram. A princípio, ela ficaria no PL, partido do presidente, mas acabou tendo que migrar para o MDB, já que o senador Márcio Bittar articulou para que sua ex-mulher, Márcia Bittar, assumisse o partido com a garantia de disputar o Senado.

Sobre o fato, o vice-governador major Rocha, irmão de Mara, disse que na pressa de tomar o PL, Márcio Bittar se esqueceu de fazê-lo depois do dia dois de abril, o que impediria Mara de disputar governo ou Senado. No MDB o espaço está garantido. Além disso, para o vice, o eleitor bolsonarista acreano se identifica muito mais com a Mara Rocha do que com outros políticos pela sua firmeza e sinceridade.