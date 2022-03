Escanteada no PP, Mailza pode disputar vaga ao Senado pelo PSC com direito a jejum espiritual

A senadora Mailza Gomes (Progressistas), que na semana passada sinalizou em abrir mão da disputa a reeleição em nome da unidade do partido para disputar uma vaga na Câmara Federal, deverá receber nesta terça-feira, 29, um convite formal do Partido Social Cristão (PSC) do Acre para ser candidata ao senado ou até mesmo o governo do Estado. No início do mês de março, o partido lançou a pré-candidatura do advogado Robson Aguiar como nome ao governo com a presença de Mailza, mas esta vaga também estaria disponível para a parlamentar.

Por meio de sua assessoria, o PSC, que defende o nome de Mailza, afirmou que o atual governo não defende e nem representa os ideais cristãos. “Além de desonrar o melhor Mandato do Acre no Senado Federal, agride de maneira abjeta a uma mulher de conduta moral ilibada, notória cristã fiel a Deus e ao povo acreano”, disse a assessoria da Aliança Cristã, que tem o apoio do presidente da Assembleia de Deus, Luiz Gonzaga.

O PSC informou que na próxima quarta-feira, 30, reunirá apoiadores para realizar jejum em todo o Acre, sacrificando o jantar, e entrará em oração por Mailza a partir das 22h, em favor da vida, família e do disposto chamado dela. Os cristãos esperam que seja revelado a Mailza o caminho que ela deve seguir “na guerra que trava” contra o inegável “caráter espiritual”.

O ac24horas procurou a assessoria da senadora para confirmar o convite e foi informado que uma reunião está marcada para ocorrer ainda hoje pela manhã para que Mailza se posicione a respeito do assunto.