Discussão em Boate de Rio Branco termina com um ferido a tiro no peito e confusão generalizada

O que era pra ser um momento de curtição quase terminou novamente em morte na madrugada deste domingo, 27. Um homem identificado como Antônio Carlos Ferreira da Silva, de 32 anos, foi ferido com um tiro no peito dentro da Boate Miami Night Pub, localizada na Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Antônio Carlos estava na boate quando começou uma discussão com um homem não identificado, que irritado saiu de dentro do estabelecimento, foi até o seu carro, pegou uma arma de fogo, voltou, rendeu o segurança da boate que não estava armado, entrou no local e foi até seu desafeto. Ele entrou em vias de fatos, causando uma confusão generalizada e em seguida efetuou um tiro que atingiu Antônio Carlos no peito. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

Mesmo ferido, Antônio Carlos ainda conseguiu sair do local e caiu na frente da boate. Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, o tiro atingiu o peito do paciente e transfixou o corpo, e seu estado de saúde é estável.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área em via pública para o trabalho do Perito em criminalística. Em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender o acusado, porém não obtiveram êxito.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).