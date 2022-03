Gladson envia à Aleac PL que concede auxílio alimentação e saúde de R$ 900 a servidores

O projeto de Lei que cria o auxílio alimentação e saúde para os servidores da saúde foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) na noite desta quinta-feira, 10. A informação foi divulgada nas redes sociais do deputado estadual Roberto Duarte (MDB).

O envio da matéria para o Poder Legislativo havia sido acertado na reunião que aconteceu na Comissão de Saúde entre os representantes do governo, deputados e sindicatos da saúde.

No entanto, mesmo com o projeto enviado para a Assembleia Legislativa, a greve dos servidores públicos do Estado permanece. De acordo com o presidente do sindicato da saúde, vereador Adailton Cruz, durante manifestação no centro da capital, que os servidores deverão aguardar a proposta do reajuste salarial que, segundo o governo, deverá ser anunciado na sexta-feira, 11.

Por meio de suas redes sociais, Duarte, um dos críticos ferrenhos à administração estadual, fez elogios ao chefe do executivo. “Quero aqui registrar o cumprimento da palavra da equipe do governador Gladson Cameli”, escreveu.