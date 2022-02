Governador convoca aprovados do cadastro de reserva da PM e alfineta opositores: “acabou o Gladson paz e amor”

Em solenidade realizada na tarde desta quarta-feira, 9, no Palácio Rio Branco, o governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), assinou o edital de convocação de 202 alunos soldados aprovados no cadastro de reserva do concurso da Polícia Militar (PMAC) de 2017, sendo 187 para os quadros da Polícia Militar e 15 para atuar na área da saúde da corporação. A convocação foi publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE).

CONFIRA A LISTA DOS CONVOCADOS AQUI

O governador Gladson Cameli afirmou, em seu discurso, que a convocação só foi possível com o apoio dos parlamentares da Assembleia Legislativa. Além disso, Cameli agradeceu o trabalho realizado pela equipe econômica do governo para que fosse cumprido mais uma promessa de campanha.

Em seu pronunciamento, o chefe do executivo cutucou a gestão do governo de Sebastião Viana que não fez a convocação do concurso feito em 2017. “Tinha que ser fiscal para fazer o concurso e não realizar o chamamento, tinham que pedir desculpas em público. Acabou o Gladson paz e amor, vamos comparar o Acre de agora com os últimos 4 anos. Os 4 anos passam e passam ligeiro”, declarou.

Por fim, Cameli criticou seus opositores. “Esse ano será um dos melhores. As maldades que acontece, vou responder com o bem nos próximos dias, vamos ter muitas novidades. Quem está falando asneira, está preocupado com a saúde? Não. Esse ano é nosso vestibular e o povo vai decidir”.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes, enfatizou que a corporação se deparou com uma defasagem que acontece desde 2015, onde foi a base para a convocação dos aprovados do cadastro de reserva. “Esse esforço será essencial na melhoria da segurança da população. Com esse reforço, teremos, em meados de maio, a entrega da primeira turma. Não será nada fácil no curso de formação”, ressaltou.

O secretário de planejamento e gestão, Ricardo Brandão, fez questão de enaltecer o esforço do governo em realizar o chamamento dos demais integrantes do cadastro de reserva da Polícia Militar, segundo ele, os novos convocados não irão ultrapassar o limite de Responsabilidade Fiscal. “Tivemos cuidado em olhar o parecer técnico. Observamos a vacância, mas isso ocorreu graças ao governador Gladson Cameli. Parabéns aos envolvidos, a Polícia terá um incremento de mais de 800 militares nos quadros da corporação.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas), relatou que o governo fez um grande esforço para fazer o chamamento dos demais integrantes do cadastro de reserva da Polícia Militar. “Vamos tornar o estado o melhor que o Acre já viu”.

O concurso da PM-AC foi lançado em março de 2017, ainda na gestão do ex-governador Tião Viana (PT), com 250 vagas para o cargo de soldado combatente no nível médio e técnico.

A validade do concurso da PM era de seis meses, a contar da divulgação do resultado final do certame, que ocorreu em junho de 2018. Porém, o prazo foi prorrogado por mais dois anos no mesmo mês. O concurso venceria em 2020, mas, devido à pandemia de Covid-19, uma lei, aprovada pelo governador em maio do ano passado, suspendeu os prazos de validade de concursos públicos já homologados e em fase de convocação dos aprovados no estado durante o período de calamidade.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas