Em encontro com Bolsonaro e Castillo, Gladson reforça importância do acordo bilateral para geração de emprego no Acre

O governador Gladson Cameli (Progressistas) participou na tarde desta quinta-feira, 3, da reunião bilateral em Porto Velho, capital de Rondônia, no Palácio Rio Madeira, sede do governo do Estado com a presença governador Marcos Rocha (PSL), do presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente do Peru, Pedro Castillo.

Durante o encontro, Gladson reforçou aos chefes dos executivos do Brasil e Peru a importância do acordo entre os países, visando o desenvolvimento econômico. “A integração vai nos ajudar no fortalecimento da economia e na geração de empregos para o Estado do Acre”, declarou.

Sobre a iniciativa de ambos os governos, o presidente da República, Jair Bolsonaro, garantiu que a união de ambos os países deverá facilitar as mais diversas operações possíveis. “Isso é fruto de uma boa relação entre os países e quem tem a ganhar com isso é o Brasil e o Estado do Acre, haja vista a fronteira com os nove países”, declarou.

Além disso, Bolsonaro destacou que o acordo deverá facilitar as ações de fronteiras visando coibir a criminalidade.

A agenda do encontro é ampla e vai tocar nos principais temas da pauta entre os dois países. O Peru é o país que tem a segunda maior fronteira com o Brasil, com quase 3.000 quilômetros de comprimento, atrás apenas da Bolívia. A segurança na região limítrofe será tratada pelos dois presidentes, assim como o combate ao crime transnacional e assuntos de Defesa.

Os transportes multimodais também estão na pauta, diante da necessidade de aumentar a malha aérea e hidroviária entre os dois países, por exemplo. Além disso, o Brasil é o quarto maior parceiro comercial do Peru e o intercâmbio no setor alcançou 4,26 bilhões de dólares no ano passado — um aumento de 78,1% em relação a 2021.