Promotora vai acionar empresas de ônibus na justiça e cutuca Bocalom: “crise exige menos firula”

A cidade de Rio Branco inicia a semana sem transporte coletivo regular na cidade. Nesta segunda-feira, 17, se completa dois dias que os ônibus não circulam. A medida foi adotada no último domingo, 16, após empresários ligados ao Sindcol enviarem ofício ao RBTrans (Superintendência de Trânsito) pedindo mais dinheiro a prefeitura para compra de insumos como o diesel alegando que o sistema não tem condições de bancar os custos.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transportes do Acre (Sinttpac), Francisco Marinho, esclareceu que essa paralisação é uma estratégia dos empresários do transporte coletivo para pressionar a gestão municipal atual a liberar recursos às empresas. No ano passado, a gestão de Tião Bocalom repassou R$ 2,4 milhões subsidiando a diminuição do preço da passagem de R$ 4 para R$ 3,50.

“Não são os motoristas que tomaram essa decisão, mas sim os próprios empresários que não cumprem suas obrigações, não pagam nossos direitos trabalhistas, não pagam nem os IPVAs dos seus ônibus, não recolhem nossos FGTS, não respeitam nossos irmãos de luta, que são os motoristas e não medem esforços de dar o seu melhor”, disse o representante sindical.

Marinho reforça que é necessário a renovação do sistema com novas empresas “Essas empresas já passaram da hora de deixarem o espaço para outras que tenham respeito com os trabalhadores e usuários. O prefeito Tião Bocalom e sua equipe têm agora uma grande oportunidade de extinguir o contrato com essas empresas que não estão preocupadas em colaborar e nem cumprir sua obrigação que é prestar um bom serviço. Lamento muito em dizer, mas com essa decisão deles, que de forma arbitrária paralisaram 100% da frota sem sequer comunicar os órgãos, instituições, imprensa e a própria RBTrans, não merecem continuar aqui. Empresários que nunca cumpriram um TAC (Termo de Ajuste de Conduta), junto ao Ministério Público, não estão preocupados com mais nada. Estão acostumados a fazer do jeito deles, mas agora com prefeito Tião Bocalom, com o acompanhamento da RBTrans, eu acredito que será uma grande oportunidade de nos livrarmos deles para que outras empresas, possam vir e prestar um serviço de qualidade, com pontualidade e respeito aos colaboradores e usuários do serviços de transporte. Nós estamos apostando agora na caneta do prefeito, no apoio dos vereadores, no apoio da população, para que esse mal por si só seja eliminado pela própria escolha e decisão deles. Estamos aqui para apoiar a decisão do prefeito em extinguir esse contrato entre empresas e poder concedente”.