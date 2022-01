Nego Bau foi o primeiro meme acreano e ficou conhecido ao ser expulso de igreja

Depois da eliminação do Andirá na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o goleiro Eduardo da Silva, o Tomate, voltou para Rio Branco, no Acre e participou do CipóPodcast do ac24horas na sexta-feira, 14, e afirmou que se o técnico Kinho Brito não tivesse lhe tirado do jogo contra o Atlético Mineiro, ele havia pegado a penalidade.

Tomate, fez questão de explicar as razões pelas quais faria a defesa, além de mais uma vez, dizer que o técnico Kinho não foi o vilão da história que lhe rendeu milhares de seguidores. “Eu poderia ter pegado o pênalti, mas quando Deus escreve as coisas. Mas eu pegaria o pênalti, eu tava no calor do jogo, já estava concentrado mesmo antes do jogo. Quando é um canhoto, se ele se inclinar muito ele não bate do teu lado, vai bater no lado oposto que é o de segurança dele. Então, ele estava muito inclinado, eu pular pro lado direito, eu ia pagar”, declarou.

Sobre a fama repentina nas redes sociais e que ganhou destaque nacional nos principais jornais do país, o goleiro revelou que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus antes da segunda rodada da Copinha. “Eu cheguei a falar que esses 45 minutos de jogo iria mudar minha vida e nesse momento o Espírito Santo me tocou. Não tem como explicar, a gente tem que sentir a experiência de Deus, dali vinha no meu coração que só bastava eu confiar”, relembrou.

A decisão de tirar foi do treinador, a gente obedece apenas mas, antes ele já havia dito que eu jogaria um tempo e o Carlos o outro. Inclusive, antes do jogo ele falou, espero que vocês brilhe amanhã”, contou.

No entanto, mesmo fora do jogo, ele achou que seu substituto faria a defesa, pois segundo ele, Carlos tinha um histórico melhor nas cobranças de pênalti. “O Carlos tem um histórico melhor. As vezes ele acha que eu pego no pé dele, mas eu digo que é porque eu quero te ver voando no Real Madrid, ou futebol acreano”.

Eduardo resolveu abrir o jogo sobre o futuro profissional, segundo ele, surgiram opções de empréstimos, mas nada com valores astronômicos + linguagem usada no futebol para justificar um grande salário. Além disso, Tomate se diz esperto em relação a malícia dos empresários. “Querendo ou não, alguns tem maldade e cresce o olho”, ressaltou.

Por fim, apesar de ser torcedor do Flamengo, o goleiro, destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disse que não pensa em atuar em time de coração. “Pra mim time do coração é o que você está jogando e que te paga em dia”, encerrou.

Veja o vídeo: