Veículo capota durante perseguição policial no interior do Acre

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 07, a Polícia Civil em Plácido de Castro realizou operação em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO com objetivo de combater e reprimir ação de roubo de veículos nas proximidades da zona Rural de Plácido de Castro sentido Acrelândia, logrando êxito na prisão de três pessoas, em flagrante, e recuperação de dois veículos com restrição de roubo.

A troca de informações entre as forças de segurança possibilitou a montagem da barreira de forma estratégica e a interceptação dos veículos com a prisão em flagrante dos envolvidos.

Durante as abordagens a equipe conseguiu recuperar uma caminhonete Hilux proveniente de roubo na cidade de Potro Velho/RO com restrição de roubo registrada no dia 07 de outubro e um veículo tipo esporte modelo Corola, com restrição de roubo no último dia 05 de outubro, na cidade de Rio Branco, que seguiam, possivelmente, com destino ao país vizinho (Bolívia), que tem sido porta de entrada para receptadores de veículos roubados em toda a região do baixo Acre.

As ações fáticas desencadearam a elucidação do roubo de uma caminhonete Hilux que estava em posse de um indivíduo (supostamente receptador) que vinha no sentido da cidade de Plácido de Castro, o que leva a investigação a acreditar na possibilidade de tratar-se uma ação organizada e sistematizada de roubos com ramificações em outros fatos.

Aproximadamente trinta minutos após a prisão dos agentes que traziam a Hilux, um Corola na cor cinza ao se deparar com a barreira policial no local, ensaiou uma fuga tendo seus planos frustrados pelo cerco policial, levando o suposto autor a perder o controle do veículo capotando sem logo em seguida, porém sem grandes prejuízos, sofrendo apenas leves escoriações.

A equipe policial realizou a prisão em flagrante do motorista após verificar que não havia ferimentos graves, conduzindo-o em seguida a DGPC para maiores esclarecimentos já que há a suspeita de que o Corola se tratava, de fato, de produto de roubo na capital Rio Branco.

A Polícia Civil vem demostrando eficácia em sua ações de combate a criminalidade com operações integradas de inteligência e estratégica.

Os autores foram capturados e conduzidos coercitivamente à delegacia de polícia para prestar depoimento e em seguida colocados a disposição da justiça.