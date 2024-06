Débora Falabella desabafa sobre stalker que a persegue há 10 anos: ‘Tenho medo’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Débora Falabella lida a mais de dez anos com uma fã obcecada que a persegue nas redes sociais e até pessoalmente. A atriz, que sempre foi discreta e evitou abordar o assunto, falou pela primeira vez sobre o caso e revelou que situação a deixou com medo e atingiu até seu núcleo familiar. A mulher chegou a ser presa, mas foi solta um mês depois, após ser comprovada uma doença psiquiátrica.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista explicou por que procura tratar o assunto da forma mais privada possível. “É algo de que evito falar. Porque tem a minha história e a história dela que, com certeza, tem problemas. Estão cuidando para que seja da melhor forma possível, tanto pra mim quanto pra ela. A gente viu Bebê Rena… Nunca tive contato, não a conheço. É essa relação de fã. É ruim”, declarou, citando a série da Netflix que trata justamente de uma stalker que inferniza a vida de um humorista.

Anúncios

“Tem uma perseguição atrás por um trabalho que faço e pelo qual essa pessoa chega até a mim. E tem a vida dela. Ela tem uma família que pode cuidar, tem condições de ser tratada. Espero que seja. Fico com medo, porque nunca se conhece o outro, nunca se sabe o que vai vir. Atinge muita gente, meu núcleo familiar. É chato. Chato por tudo, porque também quero que ela fique bem”, complementou Débora.

Débora Falabella lida com perseguição há 10 anos

A stalker de Débora Falabella é uma moradora do Recife, em Pernambuco, que atualmente tem 40 anos. A obsessão começou quando ela encontrou a atriz no Rio de Janeiro em 2013 e pediu para tirar uma foto dentro de um elevador. De acordo com informações do G1, a mulher passou a enviar presentes para o camarim da atriz e até uma carta com teor íntimo.

A fã chegou a tentar invadir o camarim de Débora no teatro do Sesc Copacabana, mas foi impedida por seguranças de entrar. Após o episódio, a atriz registrou um boletim de ocorrência, mas não seguiu com o processo.

Outra situação de perseguição ocorreu em 2018, quando a stalker se sentou na primeira fileira da peça de teatro que Débora apresentava em São Paulo e, para chamar a atenção, se levantou assim que ela entrou em cena. Já em 2022, a mulher apareceu na porta do condomínio da artista na capital paulista. Com malas de viagem, ela tentou entrar, mas não foi recebida.

Do lado de fora do prédio, abordou uma funcionária de Débora que passeava com um cachorro. Gritou o nome da atriz e disse que tinha “encontros telepáticos” com ela. Foi depois disso que uma representação criminal por perseguição foi aberta pelos advogados da artista.

Pela internet, o assédio se deu por meio de um grupo no Instagram, em que a admiradora obcecada incluiu também Cynthia, irmã de Débora. No ambiente virtual, a mulher dizia que transava e conversava com a atriz “telepaticamente”.

Em dezembro do mesmo ano, a perseguidora tentou contato com Débora Falabella na pousada em que ela passava férias na Bahia, mas não conseguiu acesso à atriz. A fã chegou a mandar entregar o livro Romeu e Julieta para a artista, com a mensagem: “Para o meu Romeu, com muito amor”.

Medida protetiva e prisão

Após os episódios ocorridos em 2022, a Justiça concedeu uma medida protetiva proibindo a fã de chegar perto de Débora e de tentar qualquer contato. Em junho de 2023, a denúncia foi aceita, e a suspeita se tornou ré no processo por prática de perseguição.

O juiz determinou que fosse feito um exame para constatar se a acusada tem alguma doença mental, para só depois determinar se ela poderia ser punida em caso de condenação. Em setembro do ano passado, no entanto, a mulher quebrou a medida protetiva ao enviar mensagens de WhatsApp para a atriz.

Nos recados, a stalker pediu desculpas por seu comportamento, mas tentou ainda se aproximar de Débora, sugerindo que elas se encontrassem para “colocar esse processo nos acordos”. Em fevereiro deste ano, a mulher foi presa preventivamente por causa da quebra da medida protetiva. Um mês depois, ela foi submetida a uma perícia psiquiátrica que constatou esquizofrenia. Com isso, a prisão foi revogada, mas a suspeita segue sem poder se aproximar da atriz.