Motorista atira em carro com casal e crianças durante briga de trânsito

Um motorista foi filmado atirando na direção dos ocupantes de um carro durante uma briga de trânsito na Rodovia Castello Branco, em Boituva, São Paulo. O caso aconteceu na sexta-feira (14).

Nas imagens é possível ver o momento em que um carro Tracker “fecha” uma Hilux na altura do km 110. Em seguida, os dois veículos param na rodovia e o motorista diz para as crianças ficarem no veículo. “Não deixe descer as crianças”, afirmou.

Em seguida, o motorista e a passageira descem do Tracker e o homem, que já está com a arma em punho, segue em direção a janela da passageira da Hilux. A vítima está no telefone com a polícia narrando o que está acontecendo. “Ele vai dar um tiro no carro”, afirma. Neste momento, o suspeito efetua disparos que atingem o pneu e o retrovisor do carro.

Outro trecho do vídeo mostra o motorista armado dando coronhadas com a arma na janela e afirma “Tá feliz, seu filho da p***?”. Em seguida, quando ele e a mulher estão retornando para o carro, a ocupante da Hilux questiona se a mulher é policial e ela responde que sim, mas não esclarece se a arma usada pelo suspeito é dela.

