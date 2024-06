Rio Branco enfrenta Porto Velho fora de casa em disputa pelo G-4 da neste sábado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neste sábado (15), às 17h (horário de Brasília), o Rio Branco encara o Porto Velho no Estádio Aluízio Ferreira, em Rondônia, em um duelo decisivo por uma posição no G-4 do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D.

O time da casa, Porto Velho, ocupa a vice-liderança do grupo, com 15 pontos conquistados em 7 jogos, resultado de 5 vitórias e 2 derrotas, e um saldo positivo de 13 gols marcados contra 7 sofridos.

Em contrapartida, o Estrelão se encontra na sexta colocação, somando 11 pontos em 8 partidas, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, tendo balançado as redes adversárias 9 vezes e concedido 12 gols.

No histórico recente de confrontos entre as duas equipes, o Rio Branco leva vantagem com uma vitória nos últimos três jogos, sem nenhum empate registrado. No último encontro, em 1º de junho de 2024, o Rio Branco saiu vitorioso por 2 a 1.