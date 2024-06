Suíça começa a Eurocopa com vitória sobre a Hungria

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Suíça parecia que não encontraria dificuldades para derrotar a Hungria. Afinal, mandou no primeiro tempo, fazendo 2 a 0, gols de Duah e Aebischer e começou no ataque na etapa final. Porém, os húngaros acordaram, foram para cima, diminuíram com Varga e pressionaram uma recuada Suíça que penou para segurar o placar. Mas num contra-ataque nos acréscimos, o time suíço ampliou com Embolo: 3 a 1. Foi a estreia das seleções no Grupo A da Eurocopa, que se realiza na Alemanha.

Com o triunfo obtido na manhã deste sábado (15/6), no Rhein EnergieStadion, em Colônia, os suíços chegam aos três pontos, em segundo lugar. Estão atrás da Alemanha, que tem os mesmos três pontos, mas melhor saldo, já que goleou a Escócia por 5 a 1 na partida de abertura, nesta sexta-feira. Hungria e Escócia têm zero.

Suíça domina no primeiro tempo

A Suíça tocava bem a bola e chegou ao gol aos 11 minutos numa bela jogada Após troca de passes de 90 segundos, e com nove dos onze jogadores participando do lance, o atacante Duah, recebeu na área de Aebisher e mandou para a rede. Inicialmente, o juiz deu impedimento, mas o VAR confirmou o gol. Os suíços seguiram mandando em campo. Por sua vez, a Hungria eventualmente assustava em chuverinhos. Mas tinha o seu astro Szoboslai, bem marcado e nada fazendo. Com maior posse (59%) e finalizações ( 5 a 3) , os suíços chegaram ao segundo gol após nova boa troca de passes que terminou com, chute certeiro de fora da área de Aebisher, aos 45.

Hungria tem reação na etapa final

Veio o segundo tempo e a Suíça seguiu em cima nos primeiros dez minutos, mas vendo o goleiro húngaro Gulacsi fazer boas defesas, tentanto evitar mais gols dos suíços. Inexplicavelmente, o time suíço recuou. E começou a dar espaços para que Sallai e Szoboslai começassem a criar lances de perigo pela esquerda, sempre tentando municiar Varga. O atacante desperdiçou a primeira chance que tece. Mas, aos 31, escorou cruzamento de Szoboslai para diminuir o placar. Durante dez minutos, pressão total húngara. Mas sem sucesso. Já nos acréscimos, em dois contra-ataques, a Suíça teve oportunidades para ampliar. E, numa falha de Orban, aos 47, Embolo ganhou um presente em contra-ataque, e bateu por cima de Gulacsi: 3 a 1.

Hungria 1×3 Suíça

1ª rodada do Grupo A da Eurocopa

Data: 15/6/2024

Local: Rhein EnergieStadion, Colônia (ALE)

HUNGRIA: Gulácsi; Lang, Szalai (Bolla, Intervalo) e Orbán; Szalai, Schäfer (Kleinheisler, 21’/2ºT), Ádam Nagy e Kerkez (Ádam, 35’/2ºT); Szoboszlai e Sallai (Dardai, 35’/2ºT) Varga. Técnico: Marco Rossi.

SUÍÇA: Sommer; Schär, Ricardo Rodríguez e Akanji; Widmer (Stergiou, 22’/2ºT), Freuler (Sierro, 41’/2ºT), Xhaka e Ndoye (Rieder, 41’/2ºT) e Aebischer; Vargas e Duah (Amdouni, 22’/2ºT) Vargas (Emboli, 28’/2ºT). Técnico: Murat Yakin.

Gols: : Duah, 11’/2ºT (0-1); Aebischer, 45’/1ºT (0-2); Varga, 21’/2ºT (1-2); Embolo, 47’/2ºT (1-3)

Árbitro: Slavko Vinčic (ESL)

Auxiliares: Tomaz Klancni e Andraz Kovacic (ESL)

VAR: Nejc Kajtazovic (ESL)

Cartões amarelos: Szalai, Bolla e Murat Yakin (HUN); Widmer e Freuler ((SUI)