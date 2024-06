‘Pitch Day’ realizado no Acre tem participação de mais de 25 startups

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mais de 25 startups participaram do evento da Suframa em Rio Branco. “Os ‘pitchs’ foram bem estruturados com o apoio da incubadora que existe aqui no Acre, então isso fez uma grande diferença na hora de os empreendedores criarem suas propostas e apresentarem para os programas prioritários”, afirmou Vânia Vial, gerente de Novos Negócios do Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS) no Amazonas, que é o coordenador do Programa Prioritário de Indústria 4.0 e Modernização Industrial.

“No caso específico do PPI 4.0, tivemos a participação de 11 startups e a apresentação de projetos relevantes com ideias inovadoras que podem, sim, virar um negócio e melhorar a economia da nossa região. Vamos agora analisar essas propostas e seguir nas próximas etapas para uma reunião virtual com essas startups e buscar entender melhor o modelo de negócio para fins de fomento e viabilização”, complementou.

O ‘Pitch Day’ também contou com reuniões específicas para apresentação de projetos tecnológicos nas áreas de Bionegócios e Empreendedorismo Inovador.

No caso do Programa Prioritário de Empreendedorismo Inovador, que é coordenado pela Softex Amazônia, dez startups participaram da apresentação de projetos, produtos e serviços para potenciais parceiros de negócios. “Tivemos a oportunidade de conhecer o potencial das empresas da região e saber que existem vários produtos e negócios que podem ser ajustados. Vamos continuar recebendo essas propostas para avaliar futuros investimentos”, disse Renato Vernaschi, coordenador da Softex Amazônia.

Já no caso do Programa Prioritário de Bioeconomia, que é coordenado pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável (Idesam), foram seis startups participantes. As três melhores propostas, inclusive, foram premiadas com a participação no programa GreenUp Pré-Accelerator Batch Bio Economia do Manaus Tech Hub. Serão oito semanas de programa, com início em julho de 2024.