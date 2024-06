Porto Walter terá primeiro Centro Diagnóstico do município

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O município de Porto Walter terá seu primeiro Centro de Diagnóstico, que vai funcionar na antiga UBS Beira Rio. A ordem de serviço para a reforma do espaço foi assinada nessa sexta-feira, 14, pelo prefeito César Andrade.

Com a instalação, os moradores terão acesso a exames e diagnósticos na própria cidade, o que antes só era possível no município vizinho, em Cruzeiro do Sul. O Centro de Diagnóstico contará com equipamentos modernos e equipe qualificada para realizar exames. Os recursos para os equipamentos foram destinados pelo ex-deputado federal Flaviano Melo, no valor de R$240 mil.

“Um momento de alegria, porque estamos criando o primeiro Centro de Diagnóstico do município de 32 anos. Uma marca de nossa gestão com investimentos e espaços para a nossa população. Um sonho de todos nós que agora sairá do papel”, disse o prefeito.

A notícia da assinatura da ordem de serviço foi recebida com entusiasmo pela população de Porto Walter. Maria da Silva Souza, moradora do município, expressou sua satisfação. “Sempre tivemos que viajar para fazer exames mais complexos. Agora, teremos isso aqui perto de casa. É uma grande conquista para todos nós”, declarou Maria.