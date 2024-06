Festival de Teatro se apresenta no Parque do Tucumã neste sábado e domingo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Palco Móvel Festival Abaré de Teatro chega pela primeira vez à capital do Acre, Rio Branco. O teatro itinerante, que se desdobra de um contêiner em uma grande tenda adaptada, estará na Praça do Parque Tucumã neste sábado, 15, e domingo, 16 de junho, e na Praça da Revolução nos dias 18 e 19 de junho. O acesso ao público é gratuito.

O festival oferecerá uma variedade de atividades recreativas, contação de histórias, espetáculos teatrais para todas as idades, circo, mamulengo, entre outras atrações. As atividades começam às 15h e seguem até às 21h.

Anúncios

Realizado pela Emcena Brasil Produções e aprovado pelo Programa Energisa Cultural, o projeto conta com o patrocínio do Grupo Energisa e o apoio do Instituto Cultural Energisa. A iniciativa tem a indicação da Energisa Acre e a parceria da Prefeitura de Rio Branco, através das Secretarias Municipais de Cultura e Educação.

Mais de 30 artistas e técnicos participarão do evento, prometendo um espetáculo de alto nível artístico e interativo, com tecnologia de ponta em luz e som, proporcionando entretenimento de qualidade e valorizando a cultura popular e os artistas nacionais.

Orlando Moreno, coordenador geral do Festival Abaré de Teatro, destaca a importância do evento: “O festival promove a difusão e a descentralização da cultura, reafirmando nosso compromisso com a celebração e o reconhecimento da cultura local em cada edição.”

Programação do Final de Semana no Parque Tucumã:

15 de Junho (Sábado):

15h: Unidade Móvel do Projeto Nossa Energia

16h: “A Menina e o Sabiá” – Espetáculo Musical Infantil

17h: Atividades Recreativas – Unidade Móvel do Projeto Nossa Energia

18h: “As Pelejas de Charles & Latão” – Teatro de Bonecos

19h: “Malabarindo” – Performance Circense

20h: “Minha Alma é Nada, Depois Dessa História” – Espetáculo Musical Adulto

16 de Junho (Domingo):

15h: Unidade Móvel do Projeto Nossa Energia

16h: “As Peripécias da Princesa Esperta” – Espetáculo Musical Infantil

17h: Atividades Recreativas – Unidade Móvel do Projeto Nossa Energia

18h: “A Galinha Galinácea Margarina Fala Fina” – Contação de Histórias

19h: Convidado Local

20h: “Casa Grande & Senzala – Manifesto Musical Brasileiro” – Espetáculo Musical Adulto

Serviço:

Local: Praça da Revolução – Centro – Rio Branco/AC

Dias: 18 e 19 de Junho

Horário: 15h às 21h

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre