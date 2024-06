Solidariedade promove curso de formação política para pré-candidatos no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A direção estadual do Solidariedade no Acre, por meio da Fundação 1º de Maio, realizou neste sábado, 14, o Qualifica Eleições, um curso híbrido no auditório do Hotel Diff, em Rio Branco. O objetivo é capacitar tecnicamente pré-candidatos, coordenadores e demais envolvidos em campanhas políticas.

O treinamento aborda temas como organização partidária, planejamento de campanha, comunicação política, estratégia eleitoral e prestação de contas, preparando os participantes para obterem bons resultados nas eleições e na gestão em cargos eletivos.

O deputado estadual e presidente da sigla no Acre, Afonso Fernandes, revelou que o Solidariedade está organizado em 15 municípios do estado, e pré-candidatos de 13 municípios, desde Santa Rosa do Purus a Brasiléia, estiveram presentes ao evento. Segundo ele, em Rio Branco existem 22 pré-candidatos e, a nível estadual, 153 nos demais municípios. “O Solidariedade pretende fazer 25 vereadores no Acre”, explicou.

O Secretário-Geral do Solidariedade no Brasil, Luiz Adriano, disse que a direção está apresentando o curso Qualifica, que visa preparar pré-candidatos para as eleições de 2024. “O que encontramos aqui no Acre nos deixa muito felizes. A organização é muito boa e a participação de todos os municípios do Estado foi excelente. Percebemos também a preocupação da Direção Estadual em promover a diversidade na formação das chapas”, declarou.

Desde abril, a capacitação já percorreu os estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba, Pará, Paraná, Rondônia e Piauí. Em junho, a Fundação ainda visita, além do Acre, o Amapá, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Já em julho, o curso passará pelo Maranhão e por três cidades do estado de São Paulo – capital, Guarulhos e Santo André.

A estimativa é que o curso prepare mais de 3,5 mil pré-candidatos para as eleições municipais de 2024.