Mazinho recebe Gladson, reafirma parceria, mas fica com Petecão: “Ele não precisa se preocupar”

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) participou nesta sexta-feira, 01, da Audiência Pública que discutiu a Economia e a Organização da Agricultura no Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

O intuito da audiência foi debater a extensão rural e discutir ações voltadas para a agricultura do povo do Vale do Juruá. Durante a audiência, Duarte salientou a importância do encontro e de um entendimento para o fomento da agricultura como um instrumento que necessita de políticas públicas para ser viabilizado.

Na ocasião, os produtores rurais da região levaram inúmeras reivindicações e criticaram a falta de apoio do governo.

Ao escutar as cobranças dos produtores, Duarte cobrou mais empenho do governo em resolver a trafegabilidade de todos os 22 municípios e salientou que não é apenas o produtor do Juruá que convive com a falta de assistência do governo Gladson Cameli (Progressistas).

Durante a fala, o parlamentar cobrou uma trafegabilidade maior nos ramais passando pela reestruturação das pontes, mecanização, uma assistência técnica eficiente, empenho na regularização fundiária.

“Nós vamos para três anos de governo, são três anos de mandato. O que mudou na vida dos senhores em relação à agricultura? Porque muito se falava na campanha sobre isso. A realidade de Cruzeiro do Sul não é diferente dos outros municípios acreanos”, afirmou.

Por fim, o emedebista cobrou a reestruturação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (EMATER), que deveria oferecer aos produtores rurais, orientação nas atividades produtivas, desde o plantio até a comercialização da produção agropecuária e extrativista, mas que atualmente se encontra precarizada e sem servidores suficientes para prestar um bom serviço aos produtores.