No aniversário de Cruzeiro do Sul, Gladson reúne vereadores do Vale do Purus

No dia em que a cidade de Cruzeiro do Sul comemora 117 anos, nesta segunda-feira, 28, o governador Gladson Cameli recebe no município uma caravana com 33 vereadores de municípios do Vale do Purus.

Segundo a assessoria do governador, os parlamentares do Purus devem pedir ao gestor a construção de um Hospital Regional do Purus em Sena Madureira, nos moldes do que existe no município. E também querem a ligação terrestre definitiva com o Envira através de Feijó.

No entanto, a assessoria não soube informar o motivo da reunião ser com vereadores de outra região do Estado durante o aniversário de Cruzeiro, cidade natal de Cameli.

Também não há informações se os vereadores das cidades do Vale do Purus ganharão diárias durante a estadia em Cruzeiro do Sul

O vice-presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, vereador Clerton, deverá representar o parlamento local. O presidente Franciney Freitas, está em viagem para Brasília, onde participará de 28 de setembro a 2 de outubro de um Curso junto com outros dois colegas. A viagem do trio vai custar mais de R$ 15 mil para os cofres públicos

Agenda

A primeira agenda do governador Gladson Cameli, será às 8 horas com o prefeito Zequinha Lima, quando farão o hasteamento dos Pavilhões Nacional, Estadual e Municipal na Praça Orleir Cameli, no Centro de Cruzeiro do Sul.

Às 8h30 haverá a entrega de 120 cestas básicas ás populações indígenas de Cruzeiro do Sul no Salão cultural Cordélia Lima.

E às 14 horas, Gladson fará reunião de alinhamento com 33 vereadores para demandas dos municípios do Purus no Polo da UAB, ao lado da UPA de Cruzeiro do Sul.