Ministério cria seis equipes de saúde da família ribeirinha em Cruzeiro do Sul

Através de uma videoconferência o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, se reuniu com o senador Márcio Bittar, com o procurador da Fazenda Nacional, Cristiano Neuenschwander, e com o secretário executivo da Previdência e Emprego, do Ministério da Economia, Bruno Bianco, para buscar soluções para os débitos previdenciários e trabalhistas do município de gestões anteriores. O procurador do município Raphael Sanson, os secretários de planejamento e gestão Paulo Roberto e o de gabinete Ney Williams também participaram presencialmente da reunião.

Durante o encontro virtual, o senador Márcio Bittar elogiou os trabalhos realizados pela gestão e destacou ainda que a região Amazônica necessita de um olhar diferenciado do Poder Executivo Federal, sendo esse um dos objetivos do parlamentar através dos diálogos com as prefeituras e governo.

O prefeito Zequinha Lima agradeceu a receptividade do Senador Márcio Bittar e dos representantes da Previdência. “Aproveitamos o momento para explicar toda situação de Cruzeiro do Sul para o procurador nacional da Fazenda. Ele repassou nossas demandas para equipe do Ministério montar uma proposta de trabalho para conseguirmos tirar a prefeitura da inadimplência. Dessa forma, além de agir dentro da legalidade, o município fica regularizado, tendo condições de maiores investimentos, receber emendas, aplicar e proporcionar os serviços necessários ao povo”, explicou o prefeito.