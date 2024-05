Ingressos para shows paulistas de Bruno Mars esgotam em menos de uma hora

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Bruno Mars recebeu uma resposta avassaladora dos fãs após anunciar sua quarta vinda ao Brasil. A pré-venda dos ingressos para os dois shows programados para outubro em São Paulo esgotou em menos de uma hora, anunciando uma temporada lotada para o astro pop no país. Mars começará sua passagem pelo Brasil com uma apresentação no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em 4 de outubro, seguida por dois shows consecutivos, nos dias 8 e 9, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A turnê se encerra em Brasília, na Arena Mané Garrincha, no dia 17.

Desafio para os fãs

A rápida venda dos ingressos gerou uma mistura de euforia e ansiedade entre os admiradores do cantor. Com os ingressos para São Paulo já esgotados, muitos fãs enfrentarão desafios para garantir um lugar nos próximos lotes ou através de revendas, onde a procura promete ser intensa.

Anúncios

Aniversário no palco

Além dos espetáculos, os fãs têm um motivo extra para assistir aos shows em São Paulo: o cantor celebrará seu aniversário em 8 de outubro, coincidindo com uma das datas da capital paulista. Conhecido por sua afinidade com o país, Mars já expressou em diversas ocasiões seu carinho pelo Brasil, como fez no ano passado durante o Festival The Town em São Paulo, onde se destacou ao interagir com o público em português.