No Acre, Dia das Mães deve vender até 20% a mais que no ano passado

No Acre, uma pesquisa realizada pela equipe técnica da Fecomércio em parceria com o Instituto Data Control aponta otimismo do comércio varejista no estado. Segundo os dados, 80,2% dos empresários entrevistados investiram em estoques para a segunda data mais importante do calendário do comércio. O fluxo no movimento de compras deve acontecer ao longo desta semana e na véspera do 2º domingo do mês de maio.

“Esse gasto vai movimentar o comércio de forma intensa. A economia é um grande círculo, e nesse círculo em que todos podem gastar, beneficiam-se todos os agentes econômicos”, afirma o economista Rubicleis Gomes.

Na opinião de 67,4% dos entrevistados, a expectativa de gastos com a data pelo consumidor, associado às promoções planejadas, variam de R$ 50,00 a R$ 200,00, não desprezando os consumidores que demonstraram interesse em gastos superiores.

Para 32,7% dos empresários do comércio, o movimento deste ano tende a ser até 20% maior do que o observado no ano anterior, superando as vendas dos meses anteriores. Contudo, mesmo com essa expectativa, no Acre não deverão ocorrer contratações de mão-de-obra.

Para Egídio Garó, assessor da presidência da Fecomércio-AC, as expectativas dos empresários para o Dia das Mães são otimistas, principalmente para os setores de vestuário, calçados e bolsas, que representam a maioria da atividade comercial no Estado.

Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgada no final de abril, apontou a previsão do volume de vendas para a segunda data mais importante do comércio brasileiro, o Dia das Mães. Os dados também trazem a previsão para a contratação de temporários.

Segundo o economista Fábio Bentes, responsável pela projeção, o dia das mães de 2024 deve promover uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 13,2 bi em todo país. Se confirmada essa expectativa, o setor do comércio terá o crescimento de 3,5%, em relação a mesma data do ano passado.

Considerado por muitos o “Natal” do primeiro semestre, o Dia das Mães também mexe com o mercado de trabalho. Contrariando o divulgado pela Fecomércio/AC, a expectativa da CNC para todo o Brasil, em torno da contratação de temporários, é bem otimista, girando em torno de 25.900 contratações para o período.