Sucuri com cerca de 4 metros é vista atravessando estrada no Acre

O vídeo de uma sucuri com cerca de 4 metros passou a circular nesta segunda-feira, 6, após o animal ser visto atravessando a estrada que liga os municípios de Rodrigues Alves e Mâncio Lima, interior do Acre.

Dois homens aparecem segurando e arrastando a cobra na margem da estrada e o animal tenta seguir para a área de mata.

Um deles ainda diz “chama o Bombeiro” e segue segurando a cobra enquanto uma terceira pessoa filma a cena. Não é possível ver se o réptil consegue escapar ou se é resgatado.

As cobras são comumente encontradas nos municípios do Vale do Juruá. No dia 20 de março, no Bairro São Francisco, em Rodrigues Alves, uma sucuri de mais de 5 metros matou um cachorro e em seguida foi capturada pelos moradores e entregue ao Corpo de Bombeiros.

A Sucuri é a maior serpente brasileira, podendo alcançar até 10 metros. Existem quatro espécies, todas pertencentes a família Boidae e gênero Eunectes. Elas não têm veneno e matam suas presas por constrição, enrolando-se sobre a presa até que o fluxo sanguíneo dela seja interrompido. Ela pode engolir os animais que mata.

Mais de 40 capturas em 2024

Em 2024, o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul já resgatou e capturou 44 animais silvestres e domésticos. No ano passado, foram 312 ocorrências dessa natureza, das quais 72 eram cobras. O capitão Josadac Ibernon orienta que a população não tente capturar ou matar os animais, mas acionem o Corpo de Bombeiros, que tem os equipamentos e os conhecimentos adequados para lidar com cada situação.

