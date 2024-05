Em tratamento contra câncer, ex-técnico Carlos Alberto Parreira faz rara aparição

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Carlos Alberto Parreira, fez uma rara aparição no evento Futebol Solidário do Domingão, que acontece neste domingo (26), no Maracanã, em prol do Rio Grande do Sul. Aos 81 anos de idade, ele esteve em tratamento de quimioterapia contra um câncer.

Em janeiro de 2024, a CBF confirmou que Parreira estava tratando um Linfoma de Hodgkin há quatro meses. A família do treinador tetracampeão e a equipe médica do Hospital Samaritano que o acompanha, afirmam que Parreira segue evoluindo positivamente aos tratamentos e agradecem a todos pela preocupação e carinho, disse um comunicado emitido pela entidade na época.

Anúncios

Além do título mundial em 1994 pelo Brasil, Parreira também foi coordenador técnico da seleção na Copa do Mundo de 2014, quando Luiz Felipe Scolari era comandante do time. Sua última atuação como técnico em Copas do Mundo foi dirigindo a Seleção da África do Sul, em 2010.

O evento que acontece no Maracanã neste domingo (26), reúne diversas figuras importantes do futebol brasileiro, além de artistas e celebridades. O jogo solidário, criado para arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul, que passa por uma tragédia ambiental, será transmitido ao vivo pela Rede Globo.