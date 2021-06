Ferramenta de reconhecimento facial desenvolvida no Acre desperta interesse do Mato Grosso

Uma ferramenta de reconhecimento facial desenvolvida por integrantes do Departamento de Modernização, Tecnologia da Informação e Comunicação (DMTIC), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP), despertou o interesse dos operadores de segurança pública do estado do Mato Grosso, durante visita técnica de três dias, na cidade de Cuiabá.

A ida da equipe da SEJUSP a capital mato-grossense é fruto de acordo de cavalheiros firmado pelos secretários Paulo Cézar Rocha dos Santos (AC) e Alexandre Bustamante (MT), durante encontro ocorrido no mês de maio desse ano. “Recebo com muita satisfação a informação de que uma ferramenta desenvolvida aqui no Acre vai contribuir com outros estados”, destacou Paulo Cézar, acrescentando que o relatório técnico apresentado pela equipe irá nortear a celebração do termo de cooperação.

Na área de tecnologia, além da apresentação do Sistema Apolo, ao qual está ligada a ferramenta de reconhecimento facial, a agenda contou com experiências reais, como a participação de testes para a utilização de rádio digital para a transmissão de imagens em tempo real, incluindo drones, para o Centro de Comando e Controle. Em Cuiabá, a equipe conta com uma unidade de suporte avançado, com link de transmissão, o que potencializa a ação.

A delegação acreana, sob o comando do TC PMAC Assis Martins dos Santos, passou três dias na cidade de Cuiabá, construído junto aos operadores de segurança locais, os parâmetros para a cooperação técnica de fato. Segundo ele, a equipe se subdividiu em várias frentes para poder aproveitar ao máximo a permanência, potencializando as ações nas diversas áreas de conhecimento.

As tratativas para cooperação técnica em tecnologia da informação e comunicação foram conduzidas pelo Secretário Adjunto de Inteligência de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Dr. Wilton Massao, tendo como ponto focal do Acre, o TEN PMAC Carlos Maicon Viga.

A agenda contou ainda com, visitas ao Comandante Geral da Polícia Militar do Mato Grosso, Cel PM Jonildo José de Assis, tendo como pauta a transferência de conhecimento.

Criação do Esquadrão Antibomba do SISP

Na troca de experiências, o Acre pode consolidar um projeto audacioso que se reverte de grande relevância social, bem como de valorização profissional. Trata-se criação do Esquadrão Antibombas, voltado ao atendimento de ocorrências de alta complexidade.

A ação ganha força ante o registro da utilização de artefatos explosivos em ações criminosas, principalmente na subtração de valores, como os assaltos registrados contra as agências bancárias.

Na visita ao Batalhão de Operações Especiais (BOPE) do Mato Groso, o TC PMAC Assis Martins dos Santos, acompanhado do TEN PMAC Carlos Maicon, definiram os parâmetros para aquisição de equipamentos e treinamento de profissionais para a consolidação do Esquadrão Antibomba do Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre. De acordo com levantamentos preliminares, o investimento, só na aquisição dos equipamentos e EPIs superar a casa dos R$ 4 milhões de reais.

Realização do 1⁰ Curso de Policiamento de Fronteiras

Ainda na área operacional, foram realizadas visitas técnica nas bases administrativa e operacional do Grupamento Especial de Fronteira do estado do Mato Grosso, localizadas nas cidades de Cuiabá e Porto Esperidião, respectivamente. A estrutura conta ainda com postos avançados na região de fronteira.

Com 19 aos de existência, o Gefron-MT foi a base doutrinária para a implantação do Grupamento Especial de Fronteira do Acre, em operação há pouco mais de dois anos e apontada como uma das ações positivas do governo Gladson Cameli na área de segurança pública.

Não por acaso, a missão operacional consiste, a partir da troca de experiências, apontar os recursos tecnológicos e equipamentos de segurança para potencializar o trabalho operacional e ampliar a capacidade de atuação pra melhorar os índices de produtividade. A realização do 1º Curso de Policiamento de Fronteira será o pontapé inicial do trabalho de fortalecimento do Gefron-AC.

Em ato de gratidão, ao encerrar as atividades, a equipe da SEJUSP fez a entrega de Certificados de Agradecimento ao Secretário Adjunto da SESP/MT, Carlos George de Carvalho Davim; ao Diretor Administrativo do GEFRON-MT, TC Hugo PM e ao Chefe do Gabinete do CMTC Geral da PM-MT, TC PM JEAN .