Esquerda no Acre, o difícil recomeço!

Na segunda-feira os partidos de esquerda deverão se reunir para iniciar um novo projeto político para o Acre. Com o fim da FPA e das coligações proporcionais, o começo não será fácil. Siglas como PCdoB, PSB, PSOL e PT formam o embrião do novo movimento.

Entre os líderes estão os deputados Edvaldo Magalhães, Jenilson Leite e Daniel Zen (estaduais); Perpétua Almeida e Leo de Brito (federais), o ex-senador Jorge Viana, Marcos Alexandre, o advogado criminalista Sanderson Moura, além de outros nomes da antiga constelação política da FPA.

O principal objetivo não é só discutir nomes ou formação de chapas majoritárias, mas traçar em linhas gerais os princípios que vão organizar e nortear o projeto.

Já se fala em composição majoritária com os nomes de Jenilson Leite para o governo, Sanderson Moura para vice e Jorge Viana ao Senado. (Não se descarta o nome de Jorge para o governo).

Depois do tsunami eleitoral de 2018, a esquerda vai precisar de muito trabalho e sorte para esse difícil recomeço. De acordo com Edvaldo Magalhães, a esquerda deve começar se situando em seu espaço para que a população saiba a diferença entre eles e quem está no poder em Brasília e aqui.

“O Reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear; parte das sementes caíram entre espinhos, sobre pedras e a beira do caminho; outra parte em boa terra e produziram a cem por um”. {que terra você é?} (Jesus)

. Marcus Alexandre e Raimundo Angelim evitam dar entrevistas em função do trabalho no Tribunal de Justiça.

. Não é autocensura, é bom senso!

. Coisa que faltou ao general três estrelas Pazuello!

. Na verdade, o que mais se vê ultimamente é gente sem noção.

. A entrevista da deputada federal Jéssica Sales (MDB) no ac24horas foi carregada de ternura.

. Suas críticas ao Alysson Bestene foram políticas e demonstraram que ela vai brigar pelo cargo de vice.

. Acontece que o Alisson é do coração do governador!

. Ao que parece, o sonho do Vale do Acre ter seu próprio deputado federal está indo para o espaço.

. É sempre assim, o dinheiro fala mais alto!

. Mas, como dizia o Joseph de Maistre, “toda nação tem o governo que merece”.

. Sérgio Petecão quer pegar as sobras da briga dos vices e dos candidatos ao Senado da ala governista.

. “Minha candidatura é um pedido do presidente Jair Bolsonaro”. (Márcia Bittar).

. A do Jorge Viana é um pedido do ex-presidente Lula!

. Briga bonita!

. Consta que o cascalho que vem para os candidatos ao Senado são pequenas fortunas.

. Dá pro sujeito descansar até o final da vida!

. O professor Minoru Kinpara avalia que não é hora de falar, de dar entrevistas; é de ficar calado.

. Bom dia!