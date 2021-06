Vanda Milani destaca integração econômica sustentável com obra do Anel Viário no Alto Acre

Circula nas redes sociais um ofício assinado supostamente pelo presidente municipal do Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB), Raimundo Nonato Chaves Maia, o vereador Nego da Loja, solicitando alteração, mudanças e novos cargos comissionados na estrutura do Estado referente ao município de Senador Guiomard, no interior do Acre. O documento é direcionado ao presidente estadual do PSDB, Manoel Pedro, o Correinha, presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour.

No documento, Nego pede que sejam feitas duas alterações na região, uma delas é que fosse exonerado Carlos Rafael Silva Souza do cargo de chefe do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), para a nomeação de Cláudio Pires de Araújo Júnior. Outra mudança seria a saída de Tayná da Silva Pereira da Secretaria de Produção para a entrada de Michel Mancuso Cláudio Figueiredo.

Outro pedido inusitado é a volta de quatro servidores que haviam sido exonerados: Zaqueu de Carvalho Souza, Raimundo Chaves Maia, Alexandre Vasconcellos e Regiane Andrade.

Por fim, mas, não menos importante, o parlamentar e dirigente teria pedido que Gladson viesse a nomear sete novos servidores, supostamente do ninho tucano. A lista conta com Davi de Menezes Pinheiro, Júlio César de Alencar Araújo, Lene Ramos, Giovanni Araújo, Vanderlei Brasil, Genecias Leite Câmara e Rebeca Matos Pinheiro.

A reportagem do ac24horas entrou em contato com o presidente municipal do PSDB na região, vereador Nego da Loja, que fez questão de negar a existência do documento. “Não solicitei e nem recebi nenhum ofício da direção estadual do partido. Eu desconheço esse documento. Ele não existe. Existe muita coisa na política, certamente tem gente plantando informações falsas”, explicou, alegando que ainda não foi empossado no cargo, com isso, não poderia assinar nenhum ofício em nome da sigla.

A assessoria do PSDB disse que documentos desse porte são direcionados à Casa Civil ou ao governador do Estado e não à direção executiva do partido.

O ac24horas contatou o presidente da executiva estadual do PSDB no Acre, Manoel Pedro, que afirmou não ter conhecimento do teor desse documento e que nunca recebeu nada do tipo. “Essa não é a forma correta de tratar essa situação. Se de fato isso ocorreu, não chegou até mim. Desconheço o teor do documento”, disse Correinha, que confirmou que o presidente do diretório de Senador Guiomard ainda vai ser escolhido e que até então o vereador Nego era cotado para assumir o comando.

A reportagem encaminhou o documento por mensagem de aplicativo a Correinha para que ele ficasse ciente do que se tratava e pediu a confirmação se os nomes contidos no ofício são de fatos de pessoas ligadas ao PSDB. O dirigente respondeu que vai aguardar chegar o documento oficialmente em suas mãos. “De certo, vou checar se essas pessoas indicadas fazem parte do PSDB”, pontuou.