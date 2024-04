Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção tem início com diversos debates

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma série de painéis e debates marcaram o primeiro dia de programação do 6º Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), realizado pela primeira vez no Acre, na sede da Federação das Indústrias do Estado (FIEAC). Além de profissionais do setor, diversas autoridades políticas e empresariais estiveram presentes no período da manhã e da tarde.

Para o presidente da FIEAC, José Adriano, essa é uma grande oportunidade para o setor da construção civil, que vive um hiato de obras há vários anos. “O programa Minha Casa, Minha Vida, por exemplo, é essencial para essa retomada. E nada mais importante do que debater a situação que vive o Norte e Nordeste em relação ao enfraquecimento desse setor”, pontuou o empresário.

Anúncios

José Adriano ressalta que o objetivo é que o FNNIC resulte em um documento que possa ser encaminhado às autoridades para que se tenham propostas mais perenes para o desenvolvimento do setor. “Tivemos a descontinuidade de vários programas desde 2016 e as mudanças de grupos políticos no poder não observam as fragilidades de Norte e Nordeste, que dependem de investimentos públicos, sobretudo na área de habitação”, frisou.

Marcos Holanda, presidente do FNNIC, salienta que o Fórum veio ao Acre pensando nas pessoas. “Uma região como o Norte, estruturada e que tem a Amazônia, não pode ficar na situação que está. O setor da construção civil precisa discutir com os governos para colocar o Norte e o Nordeste no eixo do desenvolvimento”, acentuou Holanda.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Acre (Sinduscon/AC), Carlos Afonso Cipriano, assinalou que a realização do FNNIC no estado é um momento histórico. “Isso destaca a relevância da nossa indústria para a economia local e nacional, bem como para o desenvolvimento sustentável e da inclusão social. É uma oportunidade única de unirmos esforços, trocarmos experiências e discutirmos desafios e necessidades da nossa região”, acrescentou.

Também estiveram presentes no primeiro dia do Fórum o secretário Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Hailton Madureira; o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; o senador Alan Rick; o deputado federal, Eduardo Veloso; o deputado estadual, Eduardo Ribeiro; a presidente do Crea/AC, Carmem Bastos Nardino; secretários de estado Alysson Bestene (Segov) e Egleuson Araújo (Sehurb); o superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira; além de outras lideranças políticas, empresariais e profissionais de engenharia.

Segundo dia da programação

Nesta sexta-feira, 26 de abril, o 6º FNNIC segue, a partir das 8h30, com painéis obre “O Programa Habitacional Federal e seus avanços para o Norte e Nordeste”, “As inovações para evolução dos projetos do MCMV no Norte e Nordeste”, “Habitação Popular – Estudos de Casos além dos Programas Federais”, “Obras Públicas – A Visão dos Tribunais de Contas dos Estados”, e palestra especiais sobre “O desenvolvimento de produto imobiliário com ênfase no controle de custos de obra e alta rentabilidade por meio da inteligência artificial” e “Associações pró-construção: retrocesso do mercado imobiliário”.

Autoridades como o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, o governador do Acre, Gladson Cameli, e outras devem participar das discussões e debates que seguem durante todo o dia.