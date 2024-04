Com gol anulado, Fluminense empata diante do Cerro Porteño em Assunção

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta quinta-feira, 25, o Fluminense ficou em um empate sem gols com o Cerro Porteño, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O resultado, em Assunção, faz o Tricolor chegar aos cinco pontos e manter sua invencibilidade na competição. A equipe das Laranjeiras permanece na liderança de um equilibrado Grupo A, um ponto à frente do próprio Cerro e do Colo-Colo.

Primeiro tempo

A partida começou bastante truncada, mas com mais posse de bola do Fluminense. O Cerro Porteño até arriscou as primeiras finalizações, mas perigo mesmo foi o Fluminense que causou inicialmente. Cano, em chute de longe, obrigou o goleiro Jean a fazer uma boa defesa. Pouco depois, veio a resposta do Cerro, em chute de Piris da Motta, que passou perto da trave. Mas o grande susto do Tricolor foi mesmo a lesão de André: ele saiu com dores no joelho e com a suspeita de uma grave lesão, pouco antes do intervalo.

Segundo tempo

Após o intervalo, o domínio do jogo mudou de mãos e o Cerro Porteño passou a ser mais perigoso e eficiente que o Fluminense. Arzamendia teve duas oportunidades e uma delas parou em Fábio. Mas a melhor defesa do goleiro tricolor veio numa cabeçada de Piris da Motta, à queima-roupa, em que o goleiro salvou em cima da linha. O Flu só conseguiu ameaçar na segunda metade da etapa e chegou a marcar. Após um bate rebate na área, o colombiano Arias chutou de esquerda, a bola acertou o travessão e voltou na cabeça de Báez para entrar no gol, mas a arbitragem anulou o tento por alegado toque de mão do camisa 21 do Flu.

A jogada causou grande discussão e revolta por parte dos jogadores e comissão técnica do Fluminense. Mas o Tricolor não desistiu e seguiu atacando até o fim, parando numa sólida defesa paraguaia. Assim, o empate acabou se consolidando, mas longe de ser um mau resultado para o Flu.

CERRO PORTEÑO 0x0 FLUMINENSE

Copa Libertadores-2024 – 3ª rodada da Fase de Grupos

Data e horário: 25/04/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio La Nueva Olla, Assunção (PAR)

CERRO PORTEÑO: Jean; Benítez, Báez, Eduardo Brock e Arzamendia; Morel (Viera, 28’/1ºT), Piris da Motta, Domínguez (Carrascal, 31’/2ºT) e Iturbe (Aguayo, 22’/2ºT); Peralta (Carrizo, 30’/2ºT) e Churín (Edu, 21’/2ºT). Técnico: Manolo Giménez.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo (Antônio Carlos, 20’/2ºT) e Marcelo (Diogo Barbosa, 39’/2ºT); André (Lima, 47’/1ºT), Martinelli e Ganso (Renato Augusto, 20’/2ºT); Marquinhos (Douglas Costa, 21’/2ºT), Cano e Arias. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiros (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Cartões amarelos: Churín (CCP)

Gols: não houve