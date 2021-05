“Totó” é ferido a tiros enquanto conversava com mulher no Portal da Amazônia

Osvanildo da Costa, de 38 anos, vulgo “Totó”, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira, 14, após ser ferido com tiro. O crime aconteceu na rua Sucupira, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Osvanildo estava conversando com uma mulher nas proximidades de um beco, quando homens não identificados se aproximaram e um deles efetuou vários disparos na direção da vítima que foi atingido com 5 tiros. Mesmo ferido, Osvanildo ainda conseguiu correr e pedir ajuda no Colégio Militar na Estrada do Calafate.

Militares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região, mas ninguém foi encontrado.

A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções, uma vez que, “Totó” mora no Cabreúva, região da Baixada da Sobral, e estava em uma área comandada pela facção rival.

O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).