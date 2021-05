Gonzaga acompanha demandas de produtores rurais no Juruá

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB) depois de participar de reuniões em Brasília com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, em busca de recursos para recuperação da BR-364, voltou ao Acre e já viajou para visitar o interior do estado.

O deputado tucano desembarcou em Rio Branco e já seguiu para Cruzeiro do Sul de onde vai viajar de barco até as comunidades que ficam às margens dos rios Juruá e Valparaíso e acompanhar de perto as reivindicações dos moradores da região. Gonzaga vai acompanhado do vereador Márcio da Farinha.

Luiz Gonzaga aproveita os feriados e finais de semana, quando não têm sessões na Aleac, para visitar produtores rurais e ribeirinhos para ouvir os moradores de cada comunidade e depois encaminhar as demandas ao governo do Estado.

“O povo que vive nessas comunidades precisa da atenção do poder público e buscamos servir como um elo, um canal de diálogo, entre o Estado e as comunidades rurais para tentar resolver as reivindicações dessas famílias”, afirma o parlamentar.