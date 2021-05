O Lula não é a Dilma, nem Bolsonaro o Luciano Huck!

Para começar a conversa, o ex-presidente Lula não é nenhum santo puro e imaculado. Como a maioria absoluta dos políticos brasileiros, têm os seus pecados e não são poucos. No seu governo (2002-2010) dois mega escândalos entraram para a história da república: O mensalão do PT e o Petrolão.

Porém, o assunto aqui é o jogo bruto pelo poder, a disputa eleitoral que se dará em 2022. Ele e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) irão se enfrentar nas urnas. Os indicadores apontam nessa direção. Ciro Gomes e Sérgio Moro foram esmagados pela polarização.

A pesquisa Datafolha divulgada ontem, auferindo Lula 41%, Bolsonaro 23%, Ciro Gomes 7% e Sérgio Moro 6% demonstra claramente que o candidato petista não é a Dilma, muito menos o Fernando Haddad. É um ex-presidente experimentado nas urnas, perigoso que pode muito bem desbancar Bolsonaro do Palácio da Alvorada.

Todavia ,Bolsonaro é o presidente e não o Luciano Huck, mas tem cometido erros gravíssimos que derrubam sua popularidade. A partir de agora vai voar lasca de pau para todos os lados.

E não adianta os petistas contarem com o ovo no toba da galinha, nem os bolsonaristas entrarem em desespero. O jogo está apenas começando. Pesquisas eleitorais retratam apenas o momento. Muita água ainda vai rolar por baixo dessa ponte até o dia da eleição do ano que vem.

“Quem não ouve conselho, ouve coitado”. (ditado dos antigos no Acre)

. Jorge Viana, muito mais do que o PT, pega carona na esteira da popularidade crescente do ex-presidente Lula.

. Será, sem dúvida, um forte candidato ao Senado, muito embora Lula nunca tenha ganhado uma eleição no Acre.

. Forte candidato não quer dizer que está eleito!

. Vai que o povo resolve eleger o advogado Sanderson Moura…

. Chegou a hora do governador Gladson Cameli fazer os ajustes na área política com vistas às eleições de 2022.

. A reeleição força qualquer presidente, governador ou prefeito a se movimentar!

. O processo que pode obrigar a Mesa Diretora a uma nova eleição ainda vai demorar um bom tempo para ser julgado, tem gente com pressa.

. Se acontecer, o próprio deputado Nicolau Junior vai conduzir a escolha de um novo nome, é o óbvio.

. Na verdade, passa pela mão do governador!

. O ex-deputado Ney Amorim está capitalizando apoio das disputas políticas no Vale do Acre; Déda e Maria Antônia estão de malas prontas para se filiarem ao partido Podemos.

. Outra que começa a engordar também é o Republicanos do senador Márcio Bittar (MDB).

. O Partido SOLIDARIEDADE também vai mudar de mãos!

. Isso é o que se chama de lambança partidária!

. Quem quer ser candidato a deputado estadual ou federal? Os partidos estão precisando de legendas para garantir a reeleição dos atuais parlamentares.

. A propósito, a chapa de deputado federal do PROGRESSISTA será excelente, não tem nenhum parlamentar e poderá eleger até dois federais.

. Bom dia!