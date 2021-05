OCA volta a atender presencialmente a partir desta quinta-feira no Acre

Com a nova classificação de risco, definida pelo Pacto Acre sem Covid, em que todas as regionais do estado estão na Bandeira Amarela, as Centrais de Atendimento (OCA) retornam a partir desta quinta-feira, 13 de maio, a fazer atendimento presencial ao público.

As OCAs garantem que o atendimento será retomado mediante agendamento, e com funcionamento de no máximo 30% de sua capacidade de atendimento presencial. Francisca Brito, diretora Técnica da OCA, ressalta que a pandemia ainda não acabou, e que os atendimentos presenciais retornam, mas obedecendo todos os cuidados e práticas de higiene recomendados pelos órgãos de saúde.

Será proibida a entrada de acompanhantes. Só entra para fazer o serviço quem tem agendamento e no horário marcado. Ainda assim, muitos serviços ainda podem ser feitos sem sair de casa, apenas baixando um aplicativo pelo celular.

As informações necessárias tanto para o agendamento de serviços, quanto para saber quais órgãos estarão atendendo nas três Centrais de Atendimento OCA (Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul) podem ser obtidas pelas Centrais de Teleatendimento. O horário de atendimento em Rio Branco é das 7h30 às 17h, pelos telefones 3215-2400/3215-2411/3215-2427/32152478/3215-2445/3215-2472/3215-2475/3215-2477/3215-2480/3215-2481.

Em Xapuri e Cruzeiro do Sul o horário de atendimento é das 7h30 às 12h30, o teleatendimento é realizado pelos números 3322-3850/3322-8569 (OCA Cruzeiro do Sul), e 3542-2272 (OCA Xapuri).

O cidadão também pode obter informações por meio das redes sociais Instagram e Facebook: OCA Acre, e pelo site gsp.ac.gov.br clicando no banner “serviços oferecidos durante a pandemia”.