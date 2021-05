Em Jordão, paciente com Covid-19 toma medicamento vencido

Um morador do município do Jordão, com sintomas da Covid-19, decidiu procurar nesta quarta-feira, 12, o consultório que trata os casos da doença, localizado na escola Bernardo Abdon da Silva. Ele foi atendido pelo médico, fez um teste rápido que deu positivo e em seguida, retornou ao médico, e foi receitada a medicação.

No receituário médico que o ac24horas teve acesso, onde o denunciante, temendo represália, pede para que não seja identificado, o seu nome e o do profissional que o atendeu, foram receitados Complexo B, Vitamina C, Dipirona, Azitromicina, que não havia no local, e Dexametasona.

O paciente conta que após pegar os remédios foi para casa, conforme orientado pelo médico. “Eu peguei os medicamentos e fui pra casa. Aí quando tomei a primeira dose deste medicamento senti um gosto estranho. Fiquei curioso e fui olhar a data de validade e tomei um susto quando vi que o medicamento estava vencido. Isso é um absurdo. Você tá doente, procura atendimento e recebe um medicamento vencido que pode te fazer mal”, afirma.

O medicamento Acetazona, que tem como princípio ativo a dexametasona, é um tipo de corticoide que tem potente ação anti-inflamatória, sendo muito utilizada para tratar diferentes tipos de alergias ou problemas inflamatórios do corpo, como artrite reumatoide, asma grave ou urticária, por exemplo.

O ac24horas entrou em contato com Oscar Sérgio de Menezes, secretário de saúde de Jordão, que admitiu a entrega de remédios vencidos, mas garante que providências estão sendo tomadas. “Realmente esse fato aconteceu, a gente não tem como ter controle de tudo que acontece na secretaria, mas assim que soube pedi para a pessoa que tá responsável pelo setor retirar todos os medicamentos vencidos. Pedi também à vigilância sanitária ir hoje ao almoxarifado da farmácia fazer um levantamento de todos os medicamentos. Quem despachou o medicamento não teve atenção necessária e estamos comunicando a população de quem pegou o remédio vencido, retornar para receber um novo medicamento dentro da data de validade”, disse o secretário.