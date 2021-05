O governador Gladson Cameli está enfiando um prego sem estopa na aliança com o MDB. Depois de ficar sem os aliados Sérgio Petecão e o vice-governador Major Rocha, Gladson busca no MDB apoio para sua reeleição em 2022.

A coletiva feita pelo senador Márcio Bittar e pelo deputado federal Flaviano Melo para a formalização do apoio tinha cara de velório. Nenhum dos deputados estaduais compareceu a coletiva para chancelar. Nem para tomar uma xicara de Nescau.

Porém, o mais engraçado foi o argumento dos emedebistas ao justificar o apoio dos deputados Roberto Duarte, Antônia Sales e Meire Serafim a CPI que investiga supostos desvios na Secretaria de Educação.

Disseram que os deputados do MDB não retiraram as assinaturas da CPI porque será bom para o governador Gladson. A CPI lhe dará um atestado de idoneidade. Se Gladson aceitar um argumento desse o atestado que receberá depois da eleição do ano que vem será outro.

. Depois de levar uns coices o Arthur foi embora; Arthur onde está você filho?!

. O PSB tá tristinho, tristinho!

. Oh, may God!

. Com o deslocamento da ex-prefeita Socorro Neri para o governo, o PSB deverá juntar os panos novamente com o PT e o PCdoB.

. O prefeito Tião Bocalom é um fenômeno!

. O presidente JB inaugura a ponte da Dilma Rousseff.

. O deputado Genilson Leite vai acabar candidato a reeleição mesmo; o PSB sofre para não sumir do radar no Acre.

. Minoru Kinpara deverá ser candidato a deputado federal ou estadual pelo PSDB; porém, ainda não se manifestou.

. Vivemos dias de uma “política líquida”, como diz o Zygmunt Bauman, tudo líquido, na verdade.

. As alianças se desfazem, os acordos, os compromissos se desfazem como água.

. Nada novo, os sofistas gregos já deixavam tudo isso muito claro.

. Bom dia, Macabeia!