“Ponte do Madeira “elimina R$ 290 por travessia”, diz ministro

Considerando este 7 de maio “dia histórico para Rondônia e Acre”, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, voltou a afirmar que a Ponte do Madeira trará potencial redução ao transporte na região, uma vez que, segundo ele, “a estrutura sobre Rio Madeira elimina de imediato até R$ 290 por travessia embutidos no frete”.

Tarcísio viaja com o presidente Jair Bolsonaro e participa da inauguração da ponte com autoridades do Acre e Rondônia.

Em suas redes sociais, o ministro tem divulgado imagens da ponte, exaltando a obra de cerca de R$160 milhões.