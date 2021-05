Prefeitura de Rio Branco “infla” o número de pessoas vacinadas contra a Covid-19

Em uma publicação na tarde desta sexta-feira, 17, a prefeitura de Rio Branco inflou o número de rio-branquenses vacinados contra a Covid-19. A publicação informava mais de 60 mil pessoas vacinadas, no entanto, segundo a própria publicação, apenas 45.631 foram imunizadas.

O post explica: foram vacinadas apenas 45.631 pessoas com a 1º dose e mais 17.438 com a 2ª dose, no entanto, quem tomou a segunda dose integra o contingente de quem tomou a 1ª dose, então, mais de 63 mil vacinas foram aplicadas e não mais de 60 mil rio-branquenses foram imunizados, como diz a própria publicação.

Ao ac24horas, a assessoria da prefeitura de Rio Branco informou que houve um erro na hora de colocar a arte e que o card foi apagado e substituído por outro. Na nova publicação, a prefeitura informa mais de 60 mil doses aplicadas contra a Covid-19. “Foi um erro na hora de colocar na arte. Não tem a ver com a saúde. O certo é que mais de 60 mil doses foram aplicadas em Rio Branco. Inclusive, mudamos o card”, informou.