Deus é Chinês?

Muita gente anda culpando Deus pela pandemia no Brasil como se nós fossemos o centro do universo. Estamos próximos dos 300 mil mortos. A última solução apresentada pelos negacionistas para conter a crise é a desobediência civil, a solução do capeta.

A China, onde o vírus surgiu, não é castigada. Menos de seis mil pessoas morreram em uma população de 1,4 bilhão de habitantes. Por que Deus não pune a China?

Na verdade, a responsabilidade por tudo de ruim que está acontecendo é do Estado brasileiro (Executivo, Legislativo e Judiciário). Incapazes de atuarem juntos para uma solução racional, eficaz e competente para conter o avanço da doença vacinando toda a população. É um Estado incompetente e esbanjador.

O presidente, coitado, não pensa além dos limites imposto pela farda (há militares que pensam além da farda); os ministros do STF sabem tudo e não sabem nada; Câmara e Senado, que deveriam representar o povo, representam a si mesmos…vaidosos, espertos e corruptos (há exceções; raras, mas há).

Enquanto vítimas da Covid-19 morrem aos tubos, outros oram, rezam, uns gritam mito, mito, mito; tem também a turma do Lula, Lula, Lula; para agravar a situação, doidivanas pregam desobediência civil…e a culpa é de Deus?! Tenham a santa paciência! Deus agora é chinês?

“Chega o dia em que a gente/ Vai aos poucos percebendo/ Somos máquinas humanas, estamos sempre correndo/ O motor, logicamente, é o nosso coração/ A estrada é o tempo, o passado é contramão”. (Bartô Galeno, rei do brega)

. Representantes dos garis foram recebidos pelo prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) com grande alegria;

. Assim é que se faz!

. Só falta reunir com os vereadores para conversar sobre os problemas da cidade, as soluções são conjuntas.

. Ex-prefeito Ilderlei Cordeiro estaria arrependido por ter se afastado politicamente de quem o conduziu a prefeitura, ou seja, Vagner Sales.

. Vagner, com todos os seus defeitos, colocou Ilderlei de volta no jogo político quando não havia mais chances nenhuma para ele.

. Ilderlei acreditou que era Deus, e foi mesmo, mas usando Vagner Sales para tal obra política.

. Ou não?!

. O mantra do senador Márcio Bittar é que Gladson Cameli é seu candidato à reeleição, e é mesmo.

. A questão é que em política não existe jantar de graça.

. Mais 30 mil doses de vacina chegaram, MPE e MPF devem ficar de olhos bem abertos;

. Surgiu um zum, zum, zum de que…vocês sabem!

. Em uma só dia 18 mulheres grávidas testaram positivo para a Covid-19, o quadro se agrava enquanto tolos pregam desobediência civil.

. Pedro Valério, presidente do PSL, sugere que o governador e o prefeito da capital solicitem vacinas dos EUA.

. É hora de provar que defendem a Amazônia na prática.

. “A morte só quer uma desculpa” (ditado dos antigos).

. A 2ª onda da Covid-19 vai passar, na 3ª, estaremos todos vacinados se Deus quiser, Ele quer!

. Fica em casa, bom dia!