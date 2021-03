Possível saída de Edivan Azevedo da SEPA causa indignação entre pecuaristas

A indicação do presidente do Sindicarnes, Nenê Junqueira, ao cargo de secretário de Agricultura e Pecuária do Estado (SEPA) não causou descontentamento somente no MDB. Em áudios obtidos com exclusividade pelo ac24horas na manhã desta quinta-feira, 18, dois dos maiores pecuaristas do Acre, Jorge Moura e Assuero Veronez criticaram uma possível troca na SEPA.

A possível troca de Edivan Azevedo por Nenê Junqueira se trata de uma reconciliação do governador Gladson Cameli com o MDB visando as eleições de 2022. No entanto, Junqueira é próximo do senador Márcio Bittar e não contaria com o apoio dos demais baluartes emedebistas como o deputado federal Flaviano Melo e do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, o que resultou em um descontentamento das lideranças da sigla.

A priori, o governador já havia decidido que Junqueira seria nomeado, mas ao tomar conhecimento que a decisão não teria sido do grupo, resolveu recuar até ter uma resposta formal do partido.

No áudio, Jorge Moura, um dos maiores pecuaristas do Acre, defendeu a permanência de Edivan e afirmou que em “time que está ganhando não se mexe”.

“Não tô vendo ninguém se preocupar com a saída do Dr. Edivan da secretária [Sepa]. Todo mundo tem que fazer um apelo para o governador. Time bom não se troca, pô! Não tenho nada contra o Nenê, ele é uma pessoa idônea e amigo desde de criança, mas time bom não se troca. Cadê o povo? Ninguém se manifesta. Vamos gente, vamos apelar, não podemos deixar. Nós pagamos os salários deles. Cadê os companheiros? Ninguém fala. Todo mundo com o rabo no meio das pernas. Parece burro pegando choque. Puta que *. Não vamos deixar isso acontecer não”, retrucou.

Em áudio, Assuero Veronez, presidente da Federação da Agricultura do Acre, afirmou que em conversas com o governador Gladson Cameli (Progressistas) falou do descontentamento da categoria acerca de uma possível troca na Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado (SEPA).

Aos colegas pecuaristas, Veronez cobrou um posicionamento e uma campanha forte nas redes sociais pela permanência de Edvan no cargo de secretário da Sepa.

“Falei para o governador que o Edivan vinha fazendo um bom trabalho e que a reação [sobre a troca] imediata foi muito ruim. Vamos ver os desdobramentos hoje. Estamos acompanhando de perto e ver se revertermos esse processo. Isso não quer dizer, obviamente, que não possa ocorrer um movimento da classe, principalmente, nas redes sociais uma manifestação mais contundente contra essa mudança”, defendeu.