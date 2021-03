Indicado por Bittar para ser secretário de Gladson deve mais de R$ 17 mil a loja de roupas e posto de gasolina

O presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do Acre (Sindicarnes), Nenê Junqueira, que foi indicado pelo senador Márcio Bittar (MDB) para ser o novo secretário de de Agricultura e Pecuária do Estado, tem pelo menos duas dívidas sendo cobradas na justiça por seus credores. Os valores ultrapassam os R$ 17 mil, conforme sentenças obtidas pelo ac24horas com exclusividade.

A primeira dívida trata de compra de pouco mais de R$ 4.650,00 realizada na Dex Jeans, uma loja de Rio Branco especializada em vender roupas de grife. O negócio teria ocorrido em julho de 2017, onde Junqueira teria dado uma entrada à vista de R$ 1.000,00 e teria parcelado o restante da dívida de R$ 3.550 em seis vezes. Ocorre, que de acordo com uma ação de cobrança protocolada no 1º Juizado Especial Cível, Junqueira não pagou o restante da conta, tendo a loja por diversas vezes tentado cobrá-lo e até mesmo tentar renegociar o valor sem sucesso.

Diante disso, a juíza de direito, Lilian Deise Braga Paiva, determinou que o dirigente sindical pagasse a conta. Os valores atualizados da dívida até o momento ultrapassa os R$ 10 mil.

Já outra decisão judicial, trata da cobrança de pouco mais de R$ 7.667,00 mil por parte do Auto Posto Amapá, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco. O estabelecimento é credor de várias compras de combustível feitas por Junqueira desde 2018 e desde então a dívida não foi honrada, sendo necessário ingressar com uma ação de cobrança na 2ª Vara Cível da capital. Uma decisão da juíza de direito Thais Queiroz Khalil determina que Junqueira pague o débito.

O ac24horas apurou que nenhum dos débitos até o momento foram pagos. Nenê Junqueira foi procurado pela reportagem para ser questionado pelo assunto, mas até o fechamento desta matéria, não deu retorno às ligações e mensagens.