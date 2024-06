Assembleia legislativa é reconhecida em premiação nacional da ABEL

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Escola do Legislativo Acreano Deputado Edson Cadaxo recebeu o terceiro lugar na categoria Comunidade, voltada a projetos educacionais externos, durante a 39ª edição do Prêmio ABEL, realizada na última sexta-feira (7). A premiação é organizada anualmente pela Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas para destacar iniciativas educacionais de excelência.

O projeto “Jovens Parlamentares Acreanos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)” da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) foi o responsável pela conquista. Focado em educar estudantes do ensino médio sobre direitos, deveres e o funcionamento do sistema parlamentar, o programa oferece uma imersão de quatro meses no ambiente legislativo. Voltado para alunos da rede pública do Acre, o PJPA visa preencher lacunas educacionais e promover a cidadania e a conscientização política. O projeto envolve várias instituições e, em 2023, foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), destacando seu compromisso com os Objetivos com o Desenvolvimento Sustentável.

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB), presidente da Aleac, destacou a importância da premiação. “Este reconhecimento é um testemunho do nosso compromisso com a educação e o desenvolvimento cívico dos jovens acreanos. O PJPA tem sido uma ferramenta vital para preparar nossos estudantes para serem cidadãos conscientes e participativos,” afirmou. O Primeiro Secretário, deputado Nicolau Júnior, também expressou satisfação, enfatizando que o projeto não apenas educa, mas também inspira os jovens a se envolverem na política.

Michelle Andressa, diretora da Escola do Legislativo, celebrou a conquista e reforçou a importância do projeto. “Estamos muito felizes com esta conquista. O PJPA é uma oportunidade para os jovens compreenderem a importância da participação política e do desenvolvimento sustentável. Este prêmio reforça a relevância do nosso trabalho e nos motiva a continuar investindo na formação cidadã dos nossos estudantes,” destacou. A premiação reafirma o impacto positivo do PJPA na educação cívica dos jovens do Acre, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.