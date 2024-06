Rio Branco supera o São Francisco; Vasco e Andirá ficam no empate

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Rio Branco conquistou importante vitória (4 a 0), em jogo realizado na tarde desta quinta-feira (6), no estádio Florestão, pela terceira rodada do Campeonato Acreano de Futebol Sub-20. A vítima da equipe estrelada foi o São Francisco. Os gols da vitória do Estrelão foram marcados por Kekeu, Erick, Vitinho e Jose Guilherme.

Tabela

Com a vitória diante do clube católico, o Rio Branco chegou ao sétimo ponto ganho e assume a liderança da tabela de classificação do Grupo A. Por outro lado, o São Chico segue sem pontuar e na última posição na tabela de classificação da chave A.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Estrelão ocorre no próximo dia 21/6. O duelo será diante do Plácido de Castro. Por outro lado, o clube católico retorna a campo no dia 18/6 para encarar o Santa Cruz.

Tudo igual no jogo de fundo entre Almirante e Morcego

No jogo de fundo, as equipes do Vasco da Gama e Andirá fizeram um jogo brigado e bem movimentado, mas acabaram no empate sem gols.

Tabela

Com o empate diante do Morcego, o Vasco da Gama chegou aos 10 pontos ganho e a liderança na tabela de classificação Grupo A. Por outro lado, o Morcego chegou ao sétimo ponto ganho.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Vasco da Gama ocorre no próximo dia 18/6. O duelo será diante do Plácido de Castro. Por outro lado, o Morcego retorna a campo no dia 14/6 para encarar o Atlético Acreano.

