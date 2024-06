TJAC usa Inteligência Artificial para distribuição mais rápida de processos pelo SAJ

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Diretoria de Tecnologia da Informação (Ditec) do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), introduziu um sistema de Inteligência Artificial (IA) para potencializar o peticionamento eletrônico. Agora, os advogados (as) poderão contar com a IA para classificar automaticamente as peças iniciais no Sistema de Automação da Justiça (SAJ).

A inovação deve simplificar procedimentos e promover uma maior precisão nas estatísticas sobre a classificação e distribuição dos processos. Dessa forma, ao inserir a petição no SAJ , essa ferramenta de IA irá analisar o conteúdo da peça, fazendo apontamento da classe à qual pertence o processo.

Segundo a Ditec, cinco classes dentro do SAJ estão com 99,9% de acerto, e quanto mais a ferramenta for utilizada, maior será o aprimoramento e a precisão.

O TJAC também disponibilizou uma nova ferramenta no peticionamento do SAJ para os advogados(as), que é o de anexar vídeos na peça inicial. A nova opção dá celeridade ao antigo procedimento que era realizado em pelo menos três etapas.