Maíra Cardi proíbe contato de Thiago Nigro com outras mulheres no Instagram

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Casada com Thiago Nigro desde 2023, Maíra Cardi tomou uma atitude drástica com relação ao Instagram do marido. Quando o empresário saiu em missão “em busca de sua melhor versão” no projeto Legendários e passou três dias em uma floresta, a influenciadora aproveitou para fazer uma limpa no Instagram do marido.

De acordo com a coach fitness, ela deixou de seguir quase todas as mulheres da rede social e silenciou as que não poderia dar unfollow.

Anúncios

Nigro ficou incomunicável em fevereiro deste ano por conta da missão, e a ex-BBB ficou em posse do celular do marido. “Quando ele foi [ao Legendários], ele não pôde levar celular, eu quem fiquei com o celular. Muito tempo, não tinha nada para fazer… Fiz a limpa no Instagram dele. Excluí uma galera e as que não podia excluir silenciei tudo. Você olha o feed dele e é só menino, 100%”, revelou.

Maíra abriu o jogo com o marido e contou que tomou a atitude com relação à rede social. Ele, no entanto, não ficou bravo, apenas deu risada da situação. Ela contou que ele não retribuiu a limpa, e que ela continua seguindo outros homens no Instagram.

Relação da filha com o marido

Maíra Cardi é mãe de Sophia, de cinco anos, fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar. Recentemente, um vídeo da menina chamando Thiago Nigro de pai viralizou nas redes sociais, e ela comentou que foi algo totalmente natural.

“Foi uma coisa que aconteceu. Se um dia ela quiser parar de chamar ele de pai, ela vai parar. Isso é uma decisão dela. Acontece que ela vê o pai biológico a cada 15 dias, e todos os outros dias está comigo. O Thiago coloca ela para dormir todos os dias, leva e busca ela na escola todos os dias, conta história, faz cócegas, dá mamadeira. Ela olha e fala ‘esse é o meu pai’. Não invalida, de forma alguma, o Arthur, uma coisa não tem nada ver com a outra”, explicou.

A influenciadora afirmou que não ligaria se a pequena chamasse a atual namorada de Arthur Aguiar, Jheny Santucci, de mãe. “Ficaria muito feliz, porque significa que a Sophia gosta muito dela, e de fato gosta, elas se dão muito bem. A Sophia gosta muito dela, o que deixa meu coração de mãe muito confortável. Para todas as mães que amam os filhos, não existe nada mais importante do que ver o filho feliz, ver a felicidade do filho”, declarou.