Luana Piovani volta a detonar Neymar e cita caso Robinho: ‘Corja de bandidos’

A briga entre Luana Piovani e Neymar ganhou um novo capítulo. Na semana passada, a atriz criticou o camisa 10 da seleção brasileira por causa da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que transfere terrenos de marinha em áreas urbanas da União para estados e municípios ou para proprietários privados. Ambientalistas apontam que o texto dá margem para a criação de praias privadas.

Recentemente, Neymar divulgou o projeto junto à incorporadora DUE, que prevê 28 empreendimentos no litoral de Pernambuco e Alagoas. “Vamos transformar o litoral nordestino e trazer muito desenvolvimento social e econômico para a região”, disse o jogador em vídeo no Instagram, que gerou críticas de ativistas e do público.

Por meio das redes sociais, Piovani chegou a chamar o menino Ney de “mau caráter”, o que causou uma grande revolta por parte do atleta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que rebateu a loira na web.

Caso Robinho

Na manhã desta quarta-feira, 5, Luana Piovani voltou a detonar Neymar, mas, agora, ela citou o caso Robinho. Nos Stories do Instagram, a famosa compartilhou uma matéria do UOL, escrita pelo colunista Diego Garcia, que informa que Fabio Galan, amigo de Robinho, envolvido no caso de estupro, estaria trabalhando no Instituto Neymar Jr.

“Que lindo! O ignóbil e sua corja de bandidos”, disparou Piovani.

Sem ser julgado, justamente por não ter sido encontrado pela Justiça italiana, Fabio Galan é um dos acusados de estar envolvido no caso de estupro que levou Robinho à prisão. O crime aconteceu na Itália, em 21 de janeiro de 2013, mas ainda tem ganhado as manchetes mundiais.

Professor de educação física pela prefeitura de São Vicente desde 2013, Galan é citado em notícias da instituição de Neymar como supervisor de atividades esportivas.

Em nota ao “UOL”, o Instituto Neymar Jr. afirmou que Fabio Galan trabalha na entidade desde 2015 e que “nunca foi comunicado do envolvimento, de qualquer espécie, do seu colaborador com o caso citado”. Leia abaixo na íntegra!

“O Sr. Fábio Galan é nosso colaborador desde o início das nossas atividades em 2015. O Instituto Projeto Neymar Júnior nunca foi comunicado do envolvimento, de qualquer espécie, do seu colaborar com o caso citado. Preservamos os direitos e privacidade de todos. Como não fomos comunicados de qualquer procedimento, respeitamos o devido processo legal e a presunção de inocência, direito fundamental de todo cidadão. Ficamos à disposição.”